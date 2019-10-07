الإمارات تستعد لاستقبال الشتاء.. فيديو

بدأت نسمات الشتاء تدق الأبواب ورائحة الأمطار والبرد تفوح من الجو وأصبح الجو يستعد لاستقبال أمتع شهور السنة من حيث الجو الهادئ والشمس قليلة الظهور والغيوم التي تسود المكان.



نشرت صحيفة البيان مقطع فيديو لأمطار خفيفة في الإمارات هطلت في الصباح الباكر اليوم، كما أن سمو الامير حمدان بن محمد نشر مقطع فيديو له أثناء قيادة سيارته في الصباح والأمطار تغطي زجاج سيارته.



تستعد الحكومة لمواجهة الأمطار وتقلبات الجو واستقبال الشتاء الذي بدأ في إظهار نفسه من خلال النسمات الباردة في الجو.



























































