اطلاق حملة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية بالقليوبية

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية اليوم فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سي لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية .

وزار مدرسة كفر شكر الإعدادية للبنات للإطمئنان علي الحملة وذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور جمال حجاج وكيل الوزارة مدير عام التأمين الصحي بالقليوبية ومحمد الحسيني رئيس مركز ومدينة كفر شكر.



وتفقد محافظ القليوبية ووكلاء الوزارة فحص الطلاب بالمدرسة والذى يستمر لمدة ثلاثة أشهر فى جميع المدارس الإعدادية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإجراء المسح الطبي على 121 ألف طالب وطالبة حيث تم الإنتهاء من عدد 8 آلاف طالب وطالبة خلال ثلاثة أيام من بدء الحملة.



ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى ومديرية الشئون الصحية والإدارات التابعة لها لتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة والتي تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما تم وضع خطة عمل لمسح الطلبة بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية للعيادات والإيجابية بظرف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم.



وأكد مدير فرع هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، أنه تم توفير الدواء لحالات المبادرة بصيدليات مراكز الكبد، وتم التعاقد مع أطباء الأطفال بلجان الكبد للتعامل مع الحالات الإيجابية للطلبة، وتم وعمل خطة للنفايات بالتنسيق مع مديرية الصحة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة إشراف لمتابعة الحملة ليتم تجميع البيانات بشكل يومي من كل فرقة لعمل حصر للحالات الإيجابية والسلبية التي تم عمل تحليل لهم، ومتابعة أرصده الأدوية، كما تم توفير مستلزمات مكافحة العدوى، ويتم صرف علاج طلاب المدارس بعد صدور قرار العلاج من منفذ الصرف المتواجد بنفس مكان لجنة إتخاذ القرار.

