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اقتصاد

وليد عباس: الانتهاء من تنفيذ R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة .. واللاند سكيب فى مراحله الأخيرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:04 م
وليد عباس
وليد عباس
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كتبت- زينب ابو الخير
أعلن الدكتور وليد عباس مساعد وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الهيئة انتهت من تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمنطقة R3 بالعاصمة الادارية الجديدة،لافتا إلى أن المتبقى في أعمال هذه المنطقة للاندسكيب فقط.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هذه المنطقة سيتم تسليمها بالتزامن مع الحى الحكومى، والتى من المقرر الانتهاء منه قبل يونيو2020، حيث حققت العاصمة الادارية سبق فى الأعمال الانشائية، وتم إنجاز العديد من المشروعات بها.

وطرحت المجتمعات العمرانية خلال شهر يونيو الماضى 538 وحدة بالمدينة، بمساحات تتراوح ما بين 130 مترا مربعا 173 مترا مربعا ، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه للوحدة، ويتم استكمال سداد نسبة 10 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، وتسداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويجوز سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة.

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