أمن القاهرة يحبط مشاجرة بالأسلحة بين الأهالى بالزيتون.. صورة

أحبط ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعة من الأهالى بحى الزيتون، حيث تمكنوا من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم الأسلحة والذخيرة، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.





وردت معلومات للرائد محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون أن عاطلين وصاحب مغسلة سيارات أعدوا أسلحة نارية وبيضاء بقصد التجهيز لمشاجرة مع آخرين بدائرة القسم.





على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بضبطهم، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، ومن خلال أحد الأكمنة بأماكن ترددهم تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم فرد خرطوش و10 طلقات وعدد 2 " سنجة "، و2 " شومة ".





واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين بشارع ترعة الجبل ـ دائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهم تحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

