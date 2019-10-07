بسام الشماع يكشف عن تمثال مصري وجد على سفينة تيتانك الغارقة.. فيديو

قال الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، إن افتتاح معرض "المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر" والذى من المقرر أن يستمر حتى شهر أبريل 2020، حيث يضم المعرض أكثر من 293 قطعة أثرية منتشلة من الميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية.



وأكد الدكتور بسام الشماع، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr 2، اليوم الاثنين، أن هذا النوع من الاكتشافات يثير العالم أجمع، موضحًا مدى أهمية عرضه لتمتع الجمهور برؤيته وخاصة إذا كانت التماثيل والآثار منتشلة من قاع البحر مثل تمثال لأبو الهول.



وتابع الدكتور بسام الشماع، أن المكتبة المقام بها المعرض هي مكتبة رونالد ريجان الرئاسية في كاليفورنيا وعرض في هذه المكتبة بعض من مقتنيات سفينة تيتانك الغارقة الذي اكتشف حين ذاك أن كان على تيتانك تمثال مصري صغير من نوعية الاوشفكي.



وأضاف الدكتور بسام الشماع، رغبته في توزيع هذه الآثار المكتشفة حديثا على كل المتاحف الموجودة في المحافظات لتعريف المواطنين بها وللترويج للسياحة.

