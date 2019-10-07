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رياضة

أيمن يونس يضع روشتة الزمالك لعبور الأهلى

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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منار نور
علق أيمن يونس لاعب الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، على خسارة نادى الزمالك فى مباراة أمس نقطتين بسبب التعادل الإيجابى أمام فريق مصر.

وكتب "أيمن يونس" من خلال حسابه الشخصى تويتر: "الزمالك فقد نقطتين من أف سي مصر بشكل غير مقبول ..لكن عنده لسه الوقت ل تجهيز اللاعبين نفسيا و بدنيا و خططيا.لمباره الاهلي ...فقط التركيز و الانضباط و الالتزام و رفع الروح المعنويه للاعبين...هي احتياجات هذه المرحله ..".

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين فى بداية مشواره ببطولة الدورى لموسم 2019-2020 بتعادل مع نادي مصر فى الجولة الثالثة للمسابقة بهدف لكل منهما فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس بملعب السلام.
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