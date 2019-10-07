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حوادث

النقض تلغي حكم حبس 11 ضابطا وأمين شرطة بحدائق القبة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:10 م
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
قضت محكم النقض بقبول طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، على حكم الحبس مدة عام مع وقف التنفيذ وإعادة المحاكمة

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس مدة بالقتل عام مع وقف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين، في قضية اتهامهم بقتل 22 شخصًا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة كانون الثاني يناير العام الماضي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال الأحداث وذلك بدافع بث الرعب والخوف في قلوب المتظاهرين وتفرقتهم. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا الأسلحة النارية والخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام تلك الأسلحة في تلك الأحوال. وذكرت النيابة أن المتهم الأول العميد إيهاب خلاف قام بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين من سلاحه الميري أمام قسم شرطة حدائق القبة الأمر الذي أسفر عن مقتل الكثيرين منهم وإصابة آخرين.

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