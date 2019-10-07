وصفها بالحروب السخيفة ...أول تعليق من ترامب على العملية العسكرية التركية المرتقبة بسوريا

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب قواته من قاعدتين في الشمال السوري، وتحضير الرئيس التركي رجب أردوغان لقواته للهجوم على الأكراد.



ووفق ما نقلت وكالات عالمية، قال ترامب إنه "سيتعين على أوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع".



وأضاف "آن الأوان لخروج قواتنا من الحروب اللانهائية السخيفة"، وهو ما يشير إلى إن أمريكا ترامب قد ضاقت ذرعًا بالملف السوري، والذي سبق وإن تركته لروسيا، ولم تفعل شيئًا سوى دعم قوات الأكراد المعروفة باسم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) والتي تحارب جماعة داعش الإرهابية.



ويظهر من الانسحاب الأمريكي خذلانًا للأكراد، وفتحًا للساحة أمام قوات أردوغان لتفعل ما تريد.







