جمعية الأورمان تنتهى من إعادة إعمار 7 مساجد بمحافظتين.. صور

انتهت جمعية الأورمان من إعادة إعمار 7 مساجد بمحافظتى البحيرة وبني سويف، حيث تم إعادة إعمارهم بشكل كامل وعمل الأبواب والشبابيك والدهانات وفرشهم فرشا كاملا، حيث تخدم المساجد نطاقا جغرافيا كبيرا يسكنه عدد كبير من السكان.



من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن إعادة بناء وتجهيز وفرش المساجد يأتى ضمن أنشطة الجمعية والتى امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة.



وأوضح "شعبان" أن الاهتمام بدور العبادة وإعمار بيوت الله وإعادة بنائها وتجهيزها وفرشها نشاط إنسانى خيرى بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 20 عامًا ونجحت خلالها فى بناء وإعادة إعمار عشرات المساجد فى أنحاء الجمهورية.



يذكر أن جمعية الأورمان نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية بجميع المحافظات وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من شنط رمضان ولحوم الأضاحى وبطاطين الشتاء واعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.



وفى المجال الطبي توقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا فى مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم فضلًا عن إنشاء مستشفى سرطان الصعيد شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر.