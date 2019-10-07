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رياضة

برنامج خاص لـ مصطفى فتحي استعدادا لقمة الأهلي في الدوري

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:12 م
مصطفى فتحى
مصطفى فتحى
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو برنامج خاص لمصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض لتجهيزه خلال فترة توقف الدوري لمباراة الأهلي المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة.

وكان اللاعب عاد للمشاركة في التدريبات في الآونة الأخيرة إلا أن لياقته لم تكتمل ويشارك في المباريات الرسمية.
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