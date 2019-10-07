حوادث وضحايا فى يوم.. بسبب الفسيخ الفاسد تسمم أسرة بكفر الدوار.. وكولدير مياه يصعق طفلا بالكهرباء في بني سويف

إصابة 4 طلاب في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

مصرع طفل غرقا في بحر سنهور بمركز الفيوم









أصيب اليوم الاثنين 3 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة السناهرة بكفر الدوار بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فسيخ منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى بداخل منزلهم وتم نقل المصابين لمركز السموم بالمستشفى المركزى بكفر الدوار.تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بوصول كل من: "عبدالمنعم عبدالقادر الخطيب" 58 سنة، "ماجدة إبراهيم محمد" 48 سنة، "أحمد عبدالمنعم عبدالقادر الخطيب" 13 سنة.جميعهم من أسرة واحدة ويقيمون بمنطقة السناهرة بدائرة القسم للمستشفى المركزى مصابين بحالة تسمم غذائي وتم حجزهم بمركز السموم لإعطائهم العلاج اللازم.وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.كما صرحت النيابة العامة ببني سويف، اليوم، بدفن جثة طفل، لقي مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي من" كولدير" مياه أمام منزله خلال محاولة الشرب منه بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد باستقبال مستشفى الواسطى المركزي، الطفل "محمد . ح . م" 3 سنوات، مقيم قرية افوة التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.وتبين من التحريات الأولية أنه خلال محاولة الطفل الشرب من كولدير مياه أمام منزله، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى إلى وفاته.كما تبين من التحريات أنه بسؤال عم المتوفى ويدعى "سعيد . م . س" 48 عاما، عامل بالأوقاف، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام نجل شقيقه المتوفى بالشرب من كولدير مياه أمام منزله صعقه التيار الكهربائي، مما أدى إلى وفاته، ولا يتهم أحدًا.كما تبين أنه بتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة المتوفى، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة صدمة عصبية نتيجة صعق كهربائي، ولا يوجد شبهة جنائية بالوفاة، وتحرر المحضر رقم 19149 جنح مركز شرطة الواسطى.فيما أسفر حادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز أبو تشت، عن إصابة 4 طلاب بإصابات متنوعة.تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بإصابة كل من: كريم رمضان حسن 17 عامًا، ومحمد وليد محمد 17 عامًا، ومصطفى أحمد مصطفى 18 عامًا، وعبدالحليم سليم عبدالفتاح 17 عامًا، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية العمرة.من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزى لتلقى العلاج اللازم.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.وفى سياق متصل تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مركز شرطة الفيوم بوجود طفل غريق ببحر سنهور - خلف مقابر قرية بني صالح بمركز الفيوم.تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل المتوفى، ويدعى "سليم ص ص ع" (3 سنوات) ومقيم بني صالح دائرة المركز.بسؤال والد الطفل المتوفي "صابر ص ع"، 37 سنة عامل، قرر أنه خلال قيام نجله باللهو على حافة البحر أمام المنزل انزلقت قدمه وسقط بداخله ولم يتهم أحدا أو يشتبه في الوفاة جنائيا.وتم نقل جثة الطفل لمستشفى الفيوم العام وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.تحرر عن ذلك المحضر رقم 5951 / 2019 إداري مركز الفيوم، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.