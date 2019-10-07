نقابة السكة الحديد تطلب صرف العلاوة لـ عربات النوم وتسوية المؤهلات

وافق اللواء محمد نصر اللـه رئيس شركة خدمات عربات النوم والأكل بهيئة السكك الحديدية، على منح العاملين علاوة اجتماعية بنسبة 10% من الأجر وصرف 150 جنيها مقطوعة للعامل، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل العاملين.



وقال عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية إن قرار رئيس الشركة معروض الآن على مجلس الإدارة لوضع الضوابط القانونية لصرف العلاوة التى يستفيد منها 1420 عاملا.



وأفاد أن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة تلقى طلب النقابة العامة بشأن إجراء حركة الترقية لدرجة كبير كتاب وفنيين ومهنيين الذى تنطبق عليهم شروط الترقية.



وطالبت النقابة بتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى خلال الخدمة البالغ عددهم نحو 720 بجميع فئات العاملين بالهيئة.







