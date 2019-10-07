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مرأة

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:34 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
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رنا عصمت
نشرت الفنانة راندا البحيرى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة راندا البحيرى، مرتدية فستانا ابيض شفاف، مكشوفا من الجوانب،وتركت شعرها مبلل مع ارتدائها نظارة شمس.

وعلقت على الصورة قائلة:"
صورة تثبت كروية الارض و كذب إدعاء البعض بأن الأرض مسطحة و ليست كروية".
على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض
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