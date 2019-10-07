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برلمان

عضو خارجية البرلمان يكشف أهمية القمة المصرية القبرصية اليونانية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:35 م
السفير محمد العرابى
السفير محمد العرابى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قال السفير محمد العرابى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن القمة المصرية القبرصية اليونانية والتى من المقرر أن تستضيفها مصر غدا الثلاثاء أحد أدوات السياسة المصرية الخارجية لتوطيد العلاقات الإستراتيجية الهامة بين مصر وقبرص واليونان.

وأشار العرابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القمة تعتبر عمل استراتيجى مشترك طويل المدى لحماية ثروات مصر الطبيعية فى المنطقة ، خاصه فى ظل وجود تحركات من جانب تركيا لإنتقاص حقوق هذه الدول.

وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بضرورة التعاون بين مصر وقبرص واليونان خلال الفترة المقبلة بهدف إيقاف التواجد التركى فى البحر الأبيض المتوسط، وان تكون المشاورات مستمرة لمواجهة أى أخطار قادمة بما يكفل قدر من التعاون والنظر للمستقبل.

يذكر أن مصر تستضيف غدا الثلاثاء القمة المصرية القبرصية اليونانية السابعة، والتي عقدت نسختها الأولى في نوفمبر 2014 بالقاهرة، ونسختها الأخيرة في أكتوبر من العام الماضي بجزيرة كريت اليونانية.
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