الاحتلال يمارس هوايته وسط صمت دولي.. يجرف الأراضي ويطرد الفلسطينيين

قامت الجرافات الاسرائيلية، اليوم الاثنين، بتجريف نحو ثلاثين دونما من أراضي المواطنين الفسطينين في منطقة "وعر أبو المفلفل" بمحاذاة مستوطنة "خارصينا"، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب منطقة البقعة شرق مدينة الخليل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسيطنية.



وكسحت جرافات الاحتلال الأراضي المستولى عليها بـ"البيسكورس" وأزالت أعمدة الكهرباء التابعة لبلدية الخليل، وقطعت التيار الكهرباء عن عدد من المواطنين من عائلة جابر.



وكانت قوت الاحتلال قد شقت طريقا استيطانية في هذه الأرض قبل نحو شهرين لربطها مع المستوطنات القريبة المحاذية للشارع الالتفافي رقم "60".



وتأتى ممارسات الإحتلال في سياسية الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية بقوة السلاح، وتدميرًا لبيوت الفلسطينيين وطردًا لهم منها، وخرقًا للقوانين الدولية تماشيًا مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، والداعية لمعاقبة الفلسطينيين والاستيلاء على غور الأردن.



