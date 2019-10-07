نفسي ننسا المرحلة دي .. تعليق نارى من أحمد سعد على خبر تصالحه على سمية الخشاب

علق الفنان احمد سعد على خبر تصالحه على الفنانة سميه الخشاب عبر السوشيال ميديا .وكتب " احمد سعد " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : " ده كذب كذب ...انا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه ..ونفسي ننسا المرحله دي بقي ..ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي " .كان الفنان أحمد سعد، قد أعلن منذ فترة طلاقه لـ سمية الخشاب ولكن الأخيرة ظهرت فى أحد البرامج وقالت إنها كانت تطالبه بالطلاق قبل أن يتم رسميا بعدة أشهر.على جانب آخر، تستعد سمية الخشاب لطرح أغنية جديدة بعنوان "صلوا عليه"، وكانت الفنانة كشفت عن بعض كلماتها في برنامج شيخ الحارة.يُذكر أن دعاء "صلوا عليه" لـ سمية الخشاب من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب وتوزيع محمد عباس