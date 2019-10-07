رئيس المتاحف: خطة لتدريب الكوادر البشرية وتطوير أساليب العرض

تفقد د. مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، متحف كفر الشيخ للوقوف على آخر مستجدات الأعمال به استعداد لافتتاحه للجمهور خلال الأشهر القليلة القادمة.



وقال عثمان، إن تلك الزيارة هي الأولى ضمن سلسلة من الجولات والزيارات التي سيقوم بها حول المتاحف الأثرية لتفقدها والوقوف على مستجدات الأعمال بها.



مشيرًا إلى أنه بدأ بمتحف كفر الشيخ لما له من دور هام في تنمية الوعي الأثري والتواصل المجتمعي مع أبناء محافظة كفر الشيخ خاصة والدلتا عامة.



وقد شملت الزيارة تفقد قاعات العرض المتحفي به، والقاعة المفتوحة والمعروفة بقاعة "بوتو"، والمخازن والمكاتب الإدراية، وأماكن الأنشطة المتحفية، بالإضافة الى لقاء المهندسين المنوطين بتنفيذ المشروع ومدير المتحف والأمناء، حيث تناول اللقاء مناقشة جميع المشاكل وكيفية تذليلها.



وأشار عثمان، إلى أن خطة العمل لقطاع المتاحف في الفترة القادمة سوف تقوم على أهمية تطوير وبناء العنصر البشري، لما له من أهمية في عملية جذب الجمهور حيث سيتم الأهتمام بتطوير الكوادر الشابة بجميع المتاحف واتاحة الفرصة لهم للأضطلاع بالمسؤلية من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل خاصة بتفنيات عملهم.



مضيفا ان القطاع سوف يعمل على مستويين، المستوى الأول يركز على دفع العمل بالمتاحف تحت الإنشاء أو الجديدة للأنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد بما يضمن أن تكون بمثابة نماذج متطورة للمتاحف فى مصر من حيث معايير البناء وأساليب العرض.



أما المستوى الثاني، فهو يهدف إلى تطوير أداء المتاحف القديمة من حيث أساليب العرض المتحفى مع الحفاظ على شكل وأصالة تلك المتاحف وهويتها، بالإضافة الي تطوير أداء العاملين والاهتمام بالانشطة المتحفية التى تعمق وتزيد من التواصل المجتمعى والتوعية الأثرية لدى جمهور الشعب المصري.