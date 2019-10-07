البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات اليوم، الاثنين، أول جلسات الأسبوع، بعد تعطيل التداولات أمس الأحد احتفالا بعيد نصر أكتوبر 73.



وأغلق مؤشر إيجى اكس 30 عند 14,431.72 نقطة، مسجلا ارتفاعا بحوالى 1.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.5% مسجلا 530.33 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بحوالى 1.5 % مغلقا عند 17,401.99 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بحوالى 1.4 % مغلقا الفترة عند 1,416.31 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 10.9 مليار جنيه، مسجلا مستوى 724.7 مليار جنيه مقابل 713.8 مليار جنيه.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية برفقة المستثمرين الأفراد (المصريين - العرب - الأجانب ) نحو الشراء مقابل مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية.