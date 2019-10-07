Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تربح 10.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات اليوم، الاثنين، أول جلسات الأسبوع، بعد تعطيل التداولات أمس الأحد احتفالا بعيد نصر أكتوبر 73.

وأغلق مؤشر إيجى اكس 30 عند 14,431.72 نقطة، مسجلا ارتفاعا بحوالى 1.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 1.5% مسجلا 530.33 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بحوالى 1.5 % مغلقا عند 17,401.99 نقطة.. سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بحوالى 1.4 % مغلقا الفترة عند 1,416.31 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 10.9 مليار جنيه، مسجلا مستوى 724.7 مليار جنيه مقابل 713.8 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية برفقة المستثمرين الأفراد (المصريين - العرب - الأجانب ) نحو الشراء مقابل مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 28.6 مليار جنيه في أسبوع

مؤشر البورصة يربح 4.84% الأسبوع الماضي

مؤشر البورصة الرئيسي يقترب من مستوى 15 ألف نقطة بنهاية الأسبوع الماضى

مؤشر البورصة يرتفع 1.19% الأسبوع الماضي

المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع 3% الأسبوع الماضي

البورصة ترتفع 2.6% الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

عمرو أديب يوجه رسالة مثيرة لـ محمود الخطيب بسبب الزمالك

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

دعاء الفرج وفك الكرب .. كلمات احرص عليها وقت الضيق وأخرى احذر منها

شاهد.. مدرس يضرب طالبة داخل الفصل بطريقة غير لائقة

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض

مرات الأب ...تصرف صادم من سيدة بحفل زفاف ابنة زوجها.. شاهد ما فعلت

بمجوهرات راقية.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها