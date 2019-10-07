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أخبار البلد

شباب مصر بفرنسا يهنئ الرئيس بالذكرى 46 لنصر أكتوبر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:58 م
صدى البلد
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سعيد العربي
هنأت جمعية شباب مصر بفرنسا الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بحلول الذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر.
 
وقدمت الجمعية التهنئة للشعب المصري بقواته المسلحة لحلول يوم الانتصار، معتبرة أنه جاء تتويجًا لتعب الشعب المصري ومواجهته للتحديات التي واجهته ما قبل أكتوبر ١٩٧٣ ميلادية .

وقالت الجمعية - في بيانها - ما أشبه اليوم بالبارحة، فمصر تخوض حربًا في هذه الفترة ولكن بشكل أشمل وعلى عدة جبهات ،وفي مستويات مختلفة ، منها ما يتعلق بتأمين حدودها، وحقوقها المائية ، وجبهتها الداخلية في مجالات تحصين المواطنين ثقافيًا ضد معركة الوجود وتزييف الوعي التي يمارسها العدو ، والإختراق المعرفي، وهو ما يعد حربًا متعددة وصعبة وتحديًا تواجهه مصر بجيشها وشرطتها ومؤسساتها الثقافية والإعلامية . 

وقال " سامح أبوزيد "- رئيس الجمعية - إنتا كشباب مصر بالخارج نقف خلف قواتنا المسلحة وقيادتنا السياسية في كل مجالات المواجهة والتحدي ونعمل على تكملة دور مصر الرسمي بدورًا شعبيًا في المؤسسات والجهات الرسمية هنا بفرنسا لتعريفهم بطبيعة الخرب التي تواجهها الدولة المصرية . 

أكد " أبوزيد " أن نصر أكتوبر تعيشه الأجيال المصرية في الداخل والخارج وتمجده بانتصارات على أصعدة مختلفة في مجالات للتنمية والبناء التي تشهدها مصر ودحر الإرهاب وقهره هو ومن يدعمونه على أراضي سيناء إذ لم تنته المعركة.
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