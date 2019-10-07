مفاجأة.. 6 خضراوات تعزز من نمو الشعر

عرف عن الشعر أنه تاج الفتاة، فيجب أن تهتم به عن طريق تناول الأطعمة المفيدة، أو وضع الماسكات التي تعزز من لمعانه، فتعرف على الخضروات التي تساعد على نمو الشعر وفقًا لموقع"boldsky".



السبانخ

السبانخ مصدر غني بالفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر، ومد الجسم بالحديد والماغنسيوم، الذي يعزز من صحة الانسان، كما يمكنك خلطها مع كوب من الماء ووضعها على فروة الشعر لتنعيمه.



الخيار

يعد الخيار من الخضراوات التي تعتبر مهدأ للأمراض التي تسبب تهيجًا في المعدة، فهو يحتوي على الفسفور والماغنسيوم، كما أنه يحمي الشعر من التلف ويصبح لامعًا.



البصل

البصل من أبرز الأطعمة التي تغذي الشعر بطريقة سريعة وملحوظة، لاحتوائه على الزنك والكبريت والحديد، ويساعد في تحسين إنتاج الكولاجين في فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر، كما يمكنك استخدام البصل كماسك للشعر عن طريق فرمه مع الخل ووضعه على الشعر لمدة ربع ساعة.



البطاطا

تحتوي البطاطا على فيتامين سي الذي يساعد على نمو الشعر والتخلص من الدهون للشعر الدهن، كما يساعد على تقويته ولمعانه.



الجزر

يحتوي الجزر على فيتامينات خاصة لنمو الشعر وتقويته كما يساعد على اللمعان والتخلص من الالتهابات التي تسببها الحكة.



الثوم

الثوم واحد من العلاجات المنزلية الذي عرف قديما لعلاج الشعر كما أنه يتدخل في الكثير من المستحضرات التجميلية، والأدوية التي لها علاقة بالشعر، كما أنه يساعد على عدم تساقط الشعر ولمعانه بطريقة جذابة.

