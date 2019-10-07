بعد استقبال مولوده الأول.. رسالة من زاب ثروت لـ محمود تريزيجيه

نشر الفنان زاب ثروت صورة برفقة لاعب نادي "أستون فيلا" ومنتخب مصر، محمود تريزيجيه، على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق زاب ثروت على الصورة قائلا: "يتربي في عزك يابو يزن ياجميل اللهم انبته نباتا حسنا وبارك فيه واحفظه".



ورد الأخير على التعليق: "حبيبي يانجم مصر".



كما يستعد زاب ثروت لإحياء أولى حفلاته الغنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة محمود العسيلي والموسيقى سارى هانى، مساء 17 نوفمبر المقبل.



يذكر أن زاب ثروت، قد طرح مؤخرا أكثر من أغنية منفردة بمشاركة أكثر من فنان، منهم أغنية "فارس" وشاركه الغناء الفنان أحمد شيبة وحققت 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وأغنية "الصحاب" وشاركه الغناء الفنان حمزة نمرة وحققت 15 مليون مشاهدة على يوتيوب.