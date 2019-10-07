في عيد ميلادها .. موقف اغضب والدة كارمن سليمان منها





وأضافت كارمن في الحديث ان السبب في حبها للغناء والافلام الهندي هي والدتها حتي غضبت منها بسبب تركيزها في الأفلام الهندي قائلة: "أمي قالتلي أنا غلطانة إني عرفتك علي الأفلام الهندي".



يذكر أن آخر أعمال كارمن سيلمان أغنية بعنوان "الساعة بتاعت قبل النوم" تم طرحها في العام الجاري وحققت اكثر من 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانه كارمن سليمان التي دخلت مجال الفن مبكرا و هي في مرحلة الثانوية من خلال فوزها في برنامج اكتشاف المواهب "ارب ايدول" بموسمه الاول ، و استطاعت "كارمن" كسب شهرة كبيرة في وقت قصير بسبب صوتها الرائع حتي اطلق عليها "نجمة العرب"، وفي السطور التالية نكشف عن اللهجة التي تحبها كارمن سيلمان والفنان الاقرب الي قلبها.ولدت كارمن سيلمان 7 أكتوبر عام 1994 وتخرجت في أكاديمية الشروق وشجعتها والدتها علي الاشتراك في برنامج "ارب ايدول" و بالفعل اشتركت ووصلت للنهائيات امام المغربية دنيا بطمة و قدمها الفنان هاني شاكر في حفل ضخم في دار الاوبر المصرية بسبب صوتها الرائع .قالت كارمن في لقاء تلفزيوني انها تحب الغناء باللهجة الهندية كثيرا وكانت تشاهد الافلام الهندية منذ صغرها وخاصة افلام الفنان الهندي اميتاب باتشان.