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أخبار البلد

مايا مرسى تتجه إلى الإمارات لحضور حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
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أمل مجدي
غادرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة البلاد متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور حفل اطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة.

ينظم الحفل المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع البرلمان العربي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات" .

وذلك تقديرًا للدور الرائد للشيخة فاطمة بنت مبارك وما حققته من إنجازات ونجاحات نالت تقدير وإعجاب العالم ، وذلك بحضور رؤساء برلمانات ووزراء وسفراء عرب.

هذا وسوف تشارك الدكتورة مايا مرسى فى جلسة بعنوان " أُم الامارات .. الممّكن الرئيسي للمرأة العربية" وتتحدث عن "دور النموذج والقدوة في تمكين المرأة العربية" وذلك خلال الندوة التى تقام ضمن برنامج الحفل .
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