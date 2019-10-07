منظمة المرأة العربية تهنئ فوز السيدات الإماراتيات بثلث المجلس الوطني بالانتخاب

بعثت منظمة المرأة العربية، برقية تهنئة إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة فوز سبع سيدات في انتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو مايمثل ثلث المجلس الوطني.



وأكدت المنظمة في خطابها بأن المرأة الإماراتية أصبحت تتبوأ مناصب قيادية وتحوز على ثقة الشعب والدولة بفضل المبادرات الكريمة لسمو الشيخة فاطمة والمجهودات المستمرة والقدوة الصالحة لسموها، وأن المنظمة تتوقع استمرار مسيرة التقدم للمرأة الإماراتية كما في الدول العربية بفضل قيادتها الحكيمة.



