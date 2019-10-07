استولى على 5 ملايين جنيه.. حبس طالب هندسة بتهمة النصب بالإسماعيلية

أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس محمد . ح .م 20 عاما طالب بكلية الهندسة جامعة القناة 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة النصب والإستيلاء علي مبلغ 5 ملايين جنيه لتشغيلها في التجارة وتوظيف الأموال.



وأظهرت التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية ومحمد الطيب رئيس نيابة مركز الإسماعيلية ان الطالب المتهم استولى من مواطنين علي مبالغ وصلت الي 5 ملايين جنيه بغرض توظيفها في البيع والشراء مقابل عائد مادي كبير علي اصول المبالغ.



كان اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية تلقي اخطارا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من الموطنين ضد احد الأشخاص بدائرة المركز اتهموه بالنصب عليهم، وعلي الفور تمكنت قوة امنية ضمت النقباء محمد جبر ومصطفي جميل وملهم البلتاجي معاوني مباحث المركز من ضبط المتهم الذي اعترف بحصوله علي أموال من المجني عليهم بقصد تشغيلها في مشروعات تجارية ، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.