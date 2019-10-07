تستهدف 149 ألف طالب في ٣٣٢ مدرسة.. مبادرة نور حياة تستأنف عملها بالمنيا

استأنفت اليوم مبادرة "نور حياة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، وراعى مصر أعمال المرحلة الأولى.



يقول المحافظ اللواء قاسم حسين إن المبادرة بدأت في مدرستي مجمع البيهو الابتدائية، ونزلة داوود الابتدائية بمركز سمالوط، حيث تستهدف المبادرة في محافظة المنيا ٣٣٢ مدرسة بواقع ١٤٩٩٣٦ تلميذا و٢٢٣٢٢ نظارة.



وتابع اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد أعمال المبادرة بالمدرستين بحضور أحمد عبد الحافظ منسق صندوق تحيا مصر بمحافظة المنيا، ومدحت القاضي رئيس مدينة المنيا، وصفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم ، وسعيد بشير منسق المبادرة بالمحافظة.



وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانًا من خلال تنظيم قوافل طبية بعدد من المدارس الابتدائية بالمحافظة.



كما تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، وكذلك تقديم الخدمات البصرية لنحو مليوني مواطن وإجراء ما يزيد على 200 ألف تدخل جراحي مع العلاج والمتابعة للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها.