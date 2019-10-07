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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يتابع مدرسة الغريب بسنورس ويشيد بانضباط العملية الدراسية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:16 م
وكيل تعليم الفيوم
وكيل تعليم الفيوم . يتابع مدرسة الغريب بسنورس
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قام الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم بجولة ميدانية لمتابعة عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية، ومنها مدرسة الغريب للتعليم الأساسي.

تفقد وكيل تعليم الفيوم، المدرسة والفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الابتدائي وناقش التلاميذ علميا على السبورة، للوقوف على المستوى العلمي، وحضر حصة دراسات إجتماعية بالصف الثالث الإعدادي.

كما تابع قاعات رياض الأطفال، مشيدا بانضباط وانتظام العمل داخل قاعات رياض، ونبه على معلمات رياض الأطفال بضرورة زرع روح الولاء والانتماء في نفوس الأطفال.

وتابع حجرات النشاط، ومعمل الحاسب الآلي وأشاد بتفعيل المعمل ونظافته، كما تفقد معمل العلوم أثناء تدريس حصة علوم للصف الأول الإعدادي، وناقش الطلاب علميا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

وأشاد وكيل تعليم الفيوم، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وكذلك نظافة المدرسة والحمامات، منبها على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية.
وكيل تعليم الفيوم يتابع مدرسة الغريب بسنورس ويشيد بانضباط العملية الدراسية
وكيل تعليم الفيوم يتابع مدرسة الغريب بسنورس ويشيد بانضباط العملية الدراسية
وكيل تعليم الفيوم يتابع مدرسة الغريب بسنورس ويشيد بانضباط العملية الدراسية
وكيل تعليم الفيوم يتابع مدرسة الغريب بسنورس ويشيد بانضباط العملية الدراسية
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