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حوادث

حجز محاكمة متهم في خلية الزيتون للحكم في جلسة ٣ نوفمبر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:20 م
المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد طره، اليوم الاثنين، حجز إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى"، لـ 3 نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين و الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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