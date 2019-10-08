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برلمان

خارجية البرلمان: القمة المصرية القبرصية اليونانية تأكيد على حقوقنا فى البحر المتوسط

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
اللواء صلاح عقيل
اللواء صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أكد اللواء صلاح عقيل ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن القمة المصرية القبرصية اليونانية، المقرر أن تستضيفها مصر اليوم الثلاثاء يأتى فى إطار التنسيق بين هذه الدول وما اتخذته مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأشار عقيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهدف من عقد هذه القمة الثلاثية هو تحقيق التكامل مع هذه الدول، وتوصيل الطاقة لأوروبا بإعتبار أن مصر هى أحد مراكز الطاقة الواعدة بالمنطقة.

كما أكد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن هذه القمة تعتبر تأكيد على تحديات مصر فى إثبات حقوقها فى البحر الأبيض المتوسط وتنمية علاقاتها مع الجانب الأوروبى فى إطار إمتدادات الأمن القومى المصرى.

يذكر أن مصر تستضيف اليوم الثلاثاء القمة المصرية القبرصية اليونانية السابعة، والتي عقدت نسختها الأولى في نوفمبر 2014 بالقاهرة، ونسختها الأخيرة في أكتوبر من العام الماضي بجزيرة كريت اليونانية.
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