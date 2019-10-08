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برلمان

برلمانية: قمة القاهرة الثلاثية تستهدف حماية قبرص من مناوشات تركيا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
النائبة سامية كمال
النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
أكدت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على أهمية القمة المصرية القبرصية اليونانية، والتى من المقرر أن تستضيفها مصر اليوم الثلاثاء.

وأشارت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة نوطيد علاقات مصر بهذه الدول الصديقة التى تربطنا بهم مصالح ومشاريع مشتركة وتؤامة مع وزارة الهجرة والتعاون معهم فى عده مجالات ترتبط بمصالح فى البحر المتوسط تتعلق بالغاز.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الهدف من عقد هذه القمة هو حماية قبرص من مناوشات تركيا، مؤكدة أن هذه الدول حليفة وأمينة على الدولة المصرية.

يذكر أن مصر تستضيف اليوم الثلاثاء القمة المصرية القبرصية اليونانية السابعة، والتي عقدت نسختها الأولى في نوفمبر 2014 بالقاهرة، ونسختها الأخيرة في أكتوبر من العام الماضي بجزيرة كريت اليونانية.
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