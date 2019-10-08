برلمانية: قمة القاهرة الثلاثية تستهدف حماية قبرص من مناوشات تركيا

أكدت النائبة سامية كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان على أهمية القمة المصرية القبرصية اليونانية، والتى من المقرر أن تستضيفها مصر اليوم الثلاثاء.





وأشارت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة نوطيد علاقات مصر بهذه الدول الصديقة التى تربطنا بهم مصالح ومشاريع مشتركة وتؤامة مع وزارة الهجرة والتعاون معهم فى عده مجالات ترتبط بمصالح فى البحر المتوسط تتعلق بالغاز.





وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الهدف من عقد هذه القمة هو حماية قبرص من مناوشات تركيا، مؤكدة أن هذه الدول حليفة وأمينة على الدولة المصرية.



