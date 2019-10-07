ضمن 27 على مستوى الجمهورية.. افتتاح المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بقنا

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، المدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة العسكرية بمدينة قنا بحضور العميد إيهاب غرابة المستشار العسكري للمحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



شهد محافظ قنا، طابور الصباح وتحية العلم، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرته بتحويل 27 مدرسة فنية علي مستوى الجمهورية إلى مدارس عسكرية لخلق جيل قادر على مواجهة التحديات المختلفة ويساهم بشكل فعال في حركة البناء والتنمية الشاملة وإعمار بلدنا الحبيب.



ولفت محافظ قنا إلى أن افتتاح المدرسة يُعد أحد النماذج المشرفة لتعاون القوات المسلحة وهو ما يعزز روح الوطنية والانتماء، مؤكدا أن القوات المسلحة تعطي نموذجا يحتذى به في التعاون وتحقيق التنمية والتضحية برجالها في كل مكان للحفاظ على مصرنا الغالية.



وأكد محافظ قنا، أن تفعيل التربية العسكرية في المدارس الفنية سيدعم جهود الدولة للارتقاء بالتعليم الفني الذي هو مستقبل مصر ونهضتها خلال الفترة المقبلة وضمن إستراتيجية ورؤية مصر 2030 لبناء الشخصية المصرية لكي تكون قادرة على العطاء والبناء لتنفيذ رؤية مصر التنموية الشاملة والمستدامة التي يتبناها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية.



من جانبه قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن ذلك يأتى في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة التربية والتعليم وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المدارس الفنية، حيث نص البروتوكول على تحويل 27 مدرسة فنية على مستوى الجمهورية إلى مدارس عسكرية للعام الدراسي 2019- 2020 والاستفادة من الصف الأول بمدارس التعليم الفني فى تدريس مقررات التربية العسكرية والتربية الوطنية بإعتبارها فترة تأسيس عسكري للطلاب بهدف خلق روح الانضباط وتعزيز الولاء والانتماء للوطن لديهم.



جدير بالذكر أن المدرسة تضم 1176 طالبا من الصف الأول حتى الصف الخامس موزعين على 44 فصلا دراسيا كما تضم المدرسة 16 ورشة ومبنى إدارى بالإضافة إلى أقسام " الكترونيات تبريد – كهرباء – ميكانيكا تشغيل – ميكانيكا - لحام – سيارات – جرارات – ملابس جاهزة – غزل".