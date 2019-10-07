محمد رشاد يطرح أغنية دلع على "يوتيوب"

طرح الفنان محمد رشاد أحدث أغنية "دلع" منذ ساعة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "دلع" من كلمات محمد مصطفي، الحان محمود انور،توزيع محمد شفيق، انتاج شركة (RH) للإنتاج الفني.



وبدأ محمد رشاد مسيرته الفنية من خلال غناء تتر مسلسل "سلسال الدم".



وأحدث أعمال الفنان محمد رشاد أغنية بعنوان "احساسي" تم طرحها في العام الجاري وحققت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".



يذكر أن مي حلمي ومحمد رشاد احتفلا بزفافهما في 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفاصيل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط.