3 حالات لإعفاء الممول من تقديم الإقرار الضريبى.. تعرف عليها

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة.



وتنظم أحكام هذا القانون حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وواجبات وحقوق العاملين بالمصلحة وإجراءات الحصر والتسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي ومراحله، وإعادة النظر في الربط النهائي، وإجراءات رفع الجنائية في الجرائم الضريبية والتصالح فيها.



ويعفى الممول من تقديم الإقرار الضريبى في الحالات الآتية:



- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.

- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منا المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

