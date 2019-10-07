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أخبار العالم

ليس بتهمة التجسس.. إيران تكشف سبب اعتقال الصحفية الروسية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:30 م
إيران تكشف سبب اعتقال
إيران تكشف سبب اعتقال الصحفية الروسية
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رويترز
نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متحدث باسم الحكومة اليوم الاثنين أن الصحفية الروسية يوليا يوزيك، المحتجزة في إيران، ليست متهمة بالتجسس ولكن بانتهاك يتعلق بالتأشيرة وأن قضيتها تخضع "لمراجعة سريعة".

وقال المتحدث علي ربيعي "قضيتها تتعلق بانتهاك للتأشيرة ولا تتعلق بالتجسس... قضية يوزيك قيد المراجعة السريعة من قبل السلطات الإيرانية".

من جانبه قال الكرملين اليوم إنه يأمل في إطلاق سراح الصحفية الروسية قريبًا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ننظر باستياء لاعتقال الصحفيين الروس ونعتبره غير مقبول. نأمل أن يتم الإفراج عنها في القريب العاجل وأن يحصل الجانب الروسي على التوضيحات اللازمة".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإيراني يوم الجمعة على خلفية اعتقال يوزيك في طهران الأسبوع الماضي.
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