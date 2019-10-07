البورصة اليوم.. 172 مليون جنيه مبيعات الأجانب و191 مشتريات المصريين

ارتفعت مؤشر البورصة المصرية 1.5% بختام تعاملات اليوم، الاثنين، أول جلسات الأسبوع، بعد تعطيل التدولات أمس الأحد، احتفالا بعيد نصر أكتوبر 73.



واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية برفقة المستثمرين الأفراد (العرب - الأجانب) نحو الشراء بـ 47.3 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه على التوالي.. مقابل مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين بـ 66 ملوين جنيه، 174.4 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه على التوالي.



أغلق مؤشر إيجى اكس 30 عند 14,431.72 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.5%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 1.5% مسجلا 530.33 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بحوالى 1.5 % مغلقا عند 17,401.99 نقطة.. وسجل مؤشر إيجى اكس 100 ارتفاعا بحوالى 1.4% مغلقا الفترة عند 1.416.31 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 10.9 مليار جنيه مسجلا مستوى 724.7 مليار جنيه مقابل 713.8 مليار جنيه.