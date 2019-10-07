شاهد| إعلامية تظهر على الهواء بحلق نادر بـ 1,5 مليون دولار

ارتدت مذيعة " صباح العربية" مها عبد الله، أحد الأقراط التى من المقرر أن تعرض فى إحدى المزادات فى جنيف حيث كان من مقتنيات الاميرة سليمة أغاخان وسعره يقدر بـ1.5 مليون دولار وحتى 2.5 مليون، ويتميز الحلق بفخامته وجودة المجوهرات المطعم بها.



وقالت مى الديب، اختصاصية المجوهرات، إن الحلقان والخاتم والعقد الخاصين بالطقم بالكامل، سيعرض فى المزاد فى جينيف، فى نوفمبر القادم، بينما هو معروض الآن فى معرض سوذبير فى دبى الآن، موضحة أن الخاتم 20 قيراطا ومعروض للبيع بـ525 ألف دولار.



وأضافت مى الديب، أن المجوهرات من المقتنيات السابقة للأميرة سليمة أغاخان، مؤكدة أنه سيتم عرض كل قطعة فى الطقم على حدى بالمزاد، حيث أنه سيعرض العقد بمبلغ يتراوح ما بين 2.5 و3.5 مليون دولار.



ويعتبر معرض سوذبيز في دبي محطةً فنية مهمة على روزنامة عالم الفنون، و يضم المعرض مقتنيات من مزادات عالمية و تحفا نادرة من روائع الفن الإسلامي الكلاسيكي والأعمال الفنية لكبار الرسامين من منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

