حاكم مصرف لبنان: الشعب اللبناني يتوقع دعما إماراتيا

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الاثنين إن لبنان يتوقع دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة.



جاء تصريح سلامة خلال مؤتمر استثماري لبناني إماراتي يُعقد في أبوظبي.



وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن حكومة بلاده تعتقد أن المناخ الاستثماري في لبنان يصير أكثر استقرارا.



وبسؤاله عما إذا كانت الإمارات مستعدة لتمويل للبنان، المثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، قال سلطان بن سعيد المنصوري "يجب أن يُناقش هذا مع الحكومة وهي ستتخذ القرار الصحيح".



وكان يتحدث إلى صحفيين على هامش مؤتمر استثمار لبناني يُعقد في أبوظبي.



فيما قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ردا على سؤال بشأن ما كان سيتم ضخ سيولة في البنك المركزي:"نأمل في ذلك ونعمل عليه.. المهم هو أن نبلغ الإمارات بوضعنا وأن يشعر الناس بالارتياح لما نفعله".