اخبار الحوادث.. جد الطفلة جنة يطالب بإعدام الجدة القاتلة .. تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدي على محامي الغربية

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم، والتي وقعت كالتالي ...
* حبس طالب هندسة بالإسماعيلية بتهمة النصب بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس محمد . ح .م 20 عاما طالب بكلية الهندسة جامعة القناة 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة النصب والإستيلاء علي مبلغ 5 ملايين جنيه لتشغيلها في التجارة وتوظيف الأموال.
قضت محكم النقض بقبول طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، على حكم الحبس مدة عام مع وقف التنفيذ وإعادة المحاكمة.
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* شقيقان يكسران جمجمة عمهما بسبب خلاف على الميراث بالقاهرة
أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لمسن أصيب في مشاجرة علي يد أبناء شقيقه بسبب الخلاف على الميراث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
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* صحة الغربية: 224 ألف جنيه تكلفة إنقاذ حالة واحدة من تسمم الفسيخ
رفعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم حالة الطوارئ والاستعدادات القصوي لمواجهه أى إصابات محتمله بسبب التسمم من تناول وجبات الفسيخ الفاسدة وتم الدعم بكافة الأمصال والتحصينات الطبية لمواجهه أزمات التسمم الغذائي على مستوي الإدارات الصحية والمستشفيات العامة .
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* سقوط مقاول استولي على 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم تخصيص شقق وأراض لهم
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على مقاول هارب من أحكام وتبين قيامه بالاستيلاء على قرابة ال 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم تخصيص شقق وأراض لهم، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
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* تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدي على محامي الغربية 15 يوما
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنج أول المحلة اليوم تجديد حبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي معاون مباحث قسم أول المحلة والتهم بالتعدي بالضرب على المحامي "أحمد رمزي علوان" أثناء سيره بالطريق العام 15 يوما على ذمة التحقيقات .
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* جد الطفلة جنة ضحية التعذيب يطالب بإعدام الجدة القاتلة في ميدان عام
طالب سمير حافظ عبد اللطيف "كفيف" جد الطفلة "جنة محمد سمير " ذات الـ٥ سنوات والتي توفيت متأثرة باصابتها الناتجة عن تعذيب جدتها للأم صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي "٤٠ سنة" بإعدام المتهمة شنقا في ميدان عام حتى تكون عبرة للجميع، وحتى يطفئ الإعدام جزءا من حزنهم على حفيدتهم التى توفيت وحفيدتهم الأخرى المصابة.
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* إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو للمحاكمة لإهدارهم المال العام
احالت النيابة الادارية 7 مسئولين بماسبيرو للمحاكمة التأديبية لاهدارهم المال العام فى احد البرامج التليفزيونية.
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* مصرع طفل صعقا بالكهرباء في بني سويف بسبب كولدير مياه
صرحت النيابة العامة ببني سويف، اليوم، بدفن جثة طفل، لقي مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي من" كولدير" مياه أمام منزله خلال محاولة الشرب منه بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.
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* ضبط 3 عاطلين بالإسكندرية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإسكندرية
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه.
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* حبس طالب هندسة بالإسماعيلية بتهمة النصب بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس محمد . ح .م 20 عاما طالب بكلية الهندسة جامعة القناة 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة النصب والإستيلاء علي مبلغ 5 ملايين جنيه لتشغيلها في التجارة وتوظيف الأموال.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* النقض تلغي حكم حبس 11 ضابطا وأمين شرطة بحدائق القبة
* النقض تلغي حكم حبس 11 ضابطا وأمين شرطة بحدائق القبة
قضت محكم النقض بقبول طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة، على حكم الحبس مدة عام مع وقف التنفيذ وإعادة المحاكمة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* شقيقان يكسران جمجمة عمهما بسبب خلاف على الميراث بالقاهرة
أمرت نيابة السلام بالاستعلام عن الحالة الصحية لمسن أصيب في مشاجرة علي يد أبناء شقيقه بسبب الخلاف على الميراث، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* صحة الغربية: 224 ألف جنيه تكلفة إنقاذ حالة واحدة من تسمم الفسيخ
رفعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم حالة الطوارئ والاستعدادات القصوي لمواجهه أى إصابات محتمله بسبب التسمم من تناول وجبات الفسيخ الفاسدة وتم الدعم بكافة الأمصال والتحصينات الطبية لمواجهه أزمات التسمم الغذائي على مستوي الإدارات الصحية والمستشفيات العامة .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* سقوط مقاول استولي على 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم تخصيص شقق وأراض لهم
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى القبض على مقاول هارب من أحكام وتبين قيامه بالاستيلاء على قرابة ال 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم تخصيص شقق وأراض لهم، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* تجديد حبس الضابط المتهم بالتعدي على محامي الغربية 15 يوما
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنج أول المحلة اليوم تجديد حبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي معاون مباحث قسم أول المحلة والتهم بالتعدي بالضرب على المحامي "أحمد رمزي علوان" أثناء سيره بالطريق العام 15 يوما على ذمة التحقيقات .
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* جد الطفلة جنة ضحية التعذيب يطالب بإعدام الجدة القاتلة في ميدان عام
طالب سمير حافظ عبد اللطيف "كفيف" جد الطفلة "جنة محمد سمير " ذات الـ٥ سنوات والتي توفيت متأثرة باصابتها الناتجة عن تعذيب جدتها للأم صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبي "٤٠ سنة" بإعدام المتهمة شنقا في ميدان عام حتى تكون عبرة للجميع، وحتى يطفئ الإعدام جزءا من حزنهم على حفيدتهم التى توفيت وحفيدتهم الأخرى المصابة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو للمحاكمة لإهدارهم المال العام
احالت النيابة الادارية 7 مسئولين بماسبيرو للمحاكمة التأديبية لاهدارهم المال العام فى احد البرامج التليفزيونية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* مصرع طفل صعقا بالكهرباء في بني سويف بسبب كولدير مياه
صرحت النيابة العامة ببني سويف، اليوم، بدفن جثة طفل، لقي مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي من" كولدير" مياه أمام منزله خلال محاولة الشرب منه بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
* ضبط 3 عاطلين بالإسكندرية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإسكندرية
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا