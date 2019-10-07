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حوادث

تأجيل محاكمة ٣ متهمين في قضية أحداث عنف الظاهر لـ ٣ نوفمبر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:30 م
المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد
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أحمد مهدي
أجلت الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة جلسة إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين في "أحداث عنف الظاهر" لجلسة 3 نوفمبر .

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر وليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين وآخرين عدة تهم؛ منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين».

ووصف شادى سيف ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم وأكد أن المتهمين من جماعة الإخوان وآخرين استخدموا الأسلحة النارية والبيضاء فى الاعتداء على المواطنين.

وقال :" إنه فى ليلة 15 يوليو 2013 بدائرة قسم شرطة الظاهر محافظة القاهرة، انضموا وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص".

وتابع ممثل النيابة :"استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطو عليهم بان تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم فى مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص".
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