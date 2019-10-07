مرشح الأهلي السابق يقترب من تدريب الميلان.. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لنادي إنتر اقترب من تولي القيادة الفنية لنادي ميلان، خلال الفترة القادمة.



يذكر أن سباليتي كان من المرشحين لتدريب النادي الأهلي، ووافق بالفعل على تولي القيادة الفنية له، بشرط وحيد وهو الانتهاء من أزمته مع ناديه السابق إنتر، المتعلقة بالمستحقات المالية له.



وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن سباليتي معجب بالمشروع الرياضي لنادي ميلان، وأنه مستعد لتدريب النادي، بشرط الإنتهاء من أزمته مع الإنتر، والتي بدون حلها ستتوقف المفاوضات التي بدأها بالفعل مسئولو الروسينيري، وتوصلوا لاتفاق مبدئي يقضي بتدريب سباليتي للميلان لمدة 3 سنوات.



وأضاف دي مارزيو أنه في حالة فشل المفاوضات، فسيكون ستيفانو بولي المدير الفني السابق لنادي فيورنتينا هو المرشح الأبرز لتدريب ميلان في الفترة القادمة.



ويحتل ميلان حاليًا المركز الثالث عشر في الدوري الإيطالي، حيث لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط ، تحت القيادة الفنية لـ ماركو جيامباولو.