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رياضة

محضر فى القسم .. أبرز 5 مشاهد فى أزمة إصابة محمد صلاح الأخيرة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:33 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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عمرو الحلوانى
تلقى عشاق ليفربول خبرا سارا بشان النجم المصري محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، بشأن الإصابة التى تعرض لها فى المباراة التى أقيمت بين فريقه ليفربول وليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأكدت صحيفة " ذا صن " الإنجليزية أن إصابة محمد صلاح عبارة عن جزع بسيط فى كاحل القدم، وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط وسيعود بعدها إلى الملاعب للمشاركة مع فريقه من جديد.

"صدى البلد " يرصد أبرز مشاهد أزمة الإصابة التى تعرض لها محمد صلاح خلال مشاركته مع فريقه ليفربول أمام ليستر سيتى بملعب الأنفيلد ،والتى يمكن تلخصيها كالآتى :

1- تدخل عنيف 

مع مجيىء الدقيقة 88 من أحداث المباراة التى جمعت ليفربول وليستر سيتى فى الدوري الإنجليزى تدخل "حمزة تشودري" بعنف على قدم النجم المصري محمد صلاح ، وهو ما ادى إلى سقوط نجم ليفربول الأول وعلى الفور توجه حكم المباراة إلى لاعب ليستر سيتى وأشهر البطاقة الصفراء له .

2- صراخ صلاح ورعب الجماهير 

عاشت جماهير ليفربول حالة كبيرة من الرعب بسبب صراخ محمد صلاح عقب سقوطه على أرض الملعب خوفا من تعرضه إلى إصابة قوية قدم تمنع مشاركته مع ليفربول فى المرحلة المقبلة والتى ينافس بها ليفربول على لقب الدورى الإنجليزى ودوري أبطال أوروبا .

وازدادت الأمور غضبا لدى جماهير ليفربول نتيجة عدم تمكن محمد صلاح من استكمال المباراة وخروجه من الملعب .

3- حزن " كلوب " ورقود صلاح 

أعرب يورجن كلوب عن انزعاجه الشديد نتيجة الإصابة التى تعرض لها محمد صلاح خلال مشاركته أمام ليستر سيتى منتقدا بشكل عنيف التدخل القوى غير المبرر من جانب لاعب ليستر على قدم محمد صلاح ، وفجر كلوب مفاجأة من العيار الثقيل حول إصابة النجم المصري بعد أن أكد إنه يرقد داخل غرفة الملابس ولا يستطيع الحركة .

4- هجوم عنيف واللجوء للشرطة 

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن تشودري تعرض لإساءات عنصرية بالغة من جانب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تسببه في إصابة صلاح.

وأكد نادى ليستر سيتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية أن التعليقات العنصرية التي طالت تشودري مروعة، والنادي أبلغ الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن كل ما نشر.

وقال مسئولو ليستر إن السلوك العنصري ليس له مكان في كرة القدم أو المجتمع، وسيتم البحث عن أقوى رد فعل يمكن اتخاذه بحق المتهمين بنشر الإهانات العنصرية.

وكانت جماهير ليفربول فتحت النار على لاعب ليستر سيتى بسبب تسببه المباشر فى إصابة محمد صلاح والذى يعد واحدا من أهم لاعبى ليفربول على الإطلاق نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.

5- بشري خير لـ مو 

تلقى محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزى، أنباء جيدة بشأن الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه أمام ليستر سيتى فى الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكشفت العديد من التقارير الصحفية الصادرة اليوم أن إصابة محمد صلاح عبارة عن جزع بسيط فى كاحل القدم، وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط وسيعود بعدها إلى الملاعب للمشاركة مع فريقه من جديد.
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