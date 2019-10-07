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توك شو

الشغل ولا الأهل.. موضع نقاش برنامج إنبوكس.. فيديو

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:59 م
صورة من البرنامج
صورة من البرنامج
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توك شو
خصص برنامج "إنبوكس"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، تقديم رحمة بحري، ونورا سامي، وأحمد فاروق، اليوم الاثنين، حلقة خاصة لمناقشة "الحياة الاجتماعية والعملية فى سن العشرين والثلاثين".

قالت الإعلامية، رحمة بحري، إنها متزوجة ولكن تحب عملها أكثر من أى شيء، مؤكدة أنه تعطى مساحة للبيت ومساحة من الوقت للعمل، وكشفت أنها تخرج مع حبيبها وأصدقائها وأيضًا تهتم بعملها.

وفى نفس السياق قالت نورا سامي، إن الأسرة والبيت أهم بكثير من أى عمل.

وقال أحمد فاروق، إن الحياة الاجتماعية لها مساحة من الوقت، والحياة العملية لها مساحة من الوقت كلا منهما مهم.

وتلقى البرنامج الكثير من الاتصالات، تعلق على تأثير العمل على الحياة الشخصية، وقالت فتاة تدعي هاجر من القاهرة، أن العمل يؤثر على الحياة الشخصية.
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