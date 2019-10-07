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حوادث

اللوم عقوبة لمدير مديرية الأوقاف لإغلاقه دورًا أعلى مسجد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:58 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير مديرية الأوقاف سابقًا بمحافظة المنيا بدرجة وكيل وزارة بعقوبة اللوم ، وخصمت أجر شهر من راتب مدرس وإمام وخطيب منتدب رئيسًا لقسم المساجد بإدارة اوقاف المنيا لخروجهما على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يراع أي منهما مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال الاول بصفته أصدر قرارا بغلق الدور الثانى أعلي أحد المساجد ، برغم عدم تبعيته للأوقاف ، مما ادي الي حرمان الجمعية الشرعية والتى مقرها بهذا الدور من مزاولة نشاطها بالمخالفة للوائح ، رغم أن المبنى له مدخل منفصل عن المسجد.

واضافت المحكمة ، بأن المحال الثانى بصفته خطيب مسجد ، لم يعرض علي وزير الأوقاف عدم تبعية المسجد المغلق لوزارة الأوقاف .

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