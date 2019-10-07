تركيا تعرض جزيرتين للبيع على الإنترنت

ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أن جزيرتين قبالة سواحل موغلا في جنوب غرب تركيا وباليكسير الغربية عرضتا للبيع على الإنترنت.



وأضافت الصحيفة أنه تم إدارج جزيرة قرجه قبالة مرمريس في موغلا للبيع بسعر 36.7 مليون دولار، وذلك في تاريخ 22 سبتمبر، من قبل رجال أعمال أتراك يعيشون في الولايات المتحدة.



وتضم جزيرة قرجه 3 منازل منفصلة، كما يمكن استخدامها لبناء بعض المباني الإضافية حيث تبلغ مساحتها 316 ألف متر مربع، وتحتوي على مطعم ومرسى صغير.



وتتولى شركة بوسفورس للتطوير والتسويق العقاري عملية البيع نيابة عن مالك الجزيرة. بحسب ما ذكره أوغور أوزجان الشريك الإداري.



وأوضح أوزجان أن الجزيرة تم شراؤها من قبل رجل أعمال تركي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اشترى الجزيرة عام 1980 لبناء فندق، لكن أعمال البناء لم تكتمل نظرا لإعلان الجزيرة منطقة محمية من الدرجة الأولى 1983، ليقرر أخيرا طرحها للبيع.



وتابع أن القيود المفروضة على الجزيرة كمحمية تسمح ببناء منشأة سياحية ومرسى صغير على الجزيرة. كما أن الجزيرة معفاة أيضا من الضرائب لمدة 5 سنوات لأنها تقع داخل حدود مقاطعة موغلا.



أما الجزيرة الثانية وهي تشيتشيك، فقد طرحت للبيع على الإنترنت قبل قرجه بأسبوع، وهي إحدى الجزر الـ 22 في ولاية باليكسير في بحر إيجة.



وتمتلك 3 عائلات جزيرة تشيتشيك وبيعت للمرة الأولى في عام 2002. ويبلغ سعرها 20 مليون دولار، وهي على بعد 12 كم من مدينة أيفاليك و230 مترًا فقط من الشاطئ.



وتبلغ مساحة الجزيرة 265 ألف متر مربع، وتضم 3 منازل مساحتها 450 مترا مربعا، و4 آبار للمياه العذبة، و200 شجرة زيتون، و3 آلاف شجرة صنوبر وأشجار فواكه متنوعة.

