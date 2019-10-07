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اقتصاد

بعد خفض الفائدة.. بنوك تمنحك أعلى عائد على الشهادة ذات العائد الثابت

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:14 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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ياسر جمعة
قرر البنك المركزي المصري، خلال آخر اجتماع له يوم ٢٦ سبتمبر الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25%، وهو القرار الذي تبعه قيام بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية بخفض أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة.

ويرصد موقع "صدي البلد" أسعار الفائدة الحالية على شهادات الادخار بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لآجال 3 سنوات في 20 بنك من البنوك العاملة بالسوق المصرية بعد قرار المركزي المصري .

1. البنك الأهلي المصري

- الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت
• يبلغ الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 14% شهريًا، و14.25% ربع سنوي.

- شهادة استثمار المجموعة "ب"
• الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.
• سعر الفائدة 14.75% ربع سنوي.

2. بنك مصر
- شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• سعر الفائدة 14% شهريًا.

3. بنك القاهرة
- شهادة بريمو ستار الثلاثية
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 11% شهريًا، و11.6% ربع سنوي، و11.75% نصف سنوي.

4. البنك التجاري الدولي
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 9.5% شهريًا، و9.75% ربع سنوي، و10% نصف سنوي، و10.25% سنويًا.

5. البنك العقاري المصري العربي
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 12.5% شهريًا، و12.57% ربع سنوي.

6. بنك التنمية الصناعية
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 500 جنيه.
• سعر الفائدة 12.5%ربع سنوي.

7. البنك المصري لتنمية الصادرات
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 12.25% شهريًا، و12.5% ربع سنوي، و12.6% نصف سنوي، و13% سنويًا.

8. المصرف المتحد
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 12.5% عند صرف العائد فى نهاية المدة، للشهادة الذهبية، وتكون الفائدة 12% عند صرف العائد ربع سنوي، للشهادة الماسية.

9. بنك الإستثمار العربي
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• العائد يضاف شهريًا إلي الحساب خلال مدة الشهادة.

10.البنك الزراعي المصري
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• سعر الفائدة 13% شهريًا.

11.البنك العربي الإفريقي الدولي
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 5000 جنيه.
• الفائدة 11.75% شهريًا، و11.87% ربع سنوي، و12.25% نصف سنوي، و12.5% سنويًا.

12.بنك QNB الأهلي
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 11% شهريًا، و11.1% ربع سنوي، و11.25% نصف سنوي.

13.بنك قناة السويس
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 11.5% شهريًا، و11.6% ربع سنوي، و11.75% نصف سنوي، و12% سنويًا.

14.بنك الإمارات دبي الوطني
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• سعر الفائدة 11% شهريًا.

15.البنك المصري الخليجي
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 13% شهريًا، و13.25% ربع سنوي، و13.5% نصف سنوي، و14% سنويًا.

16.بنك الكويت الوطني
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 5000 جنيه.
• الفائدة 12% شهريًا، و12.5% ربع سنوي.

17.البنك الأهلي الكويتي
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• الفائدة 11.9% يوميًا، 12% شهريًا، و12.10% ربع سنوي، و12.30% نصف سنوي، و12.70% سنويًا.

18.البنك العربي
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 1000 جنيه.
• سعر الفائدة 12% سنويًا.

19.بنك أبو ظبي الأول
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 5000 جنيه.
• الفائدة 11% شهريًا، و11.25% ربع سنوي، و11.75% سنويًا، و12.65% عند صرف العائد فى نهاية المدة.

20.بنك التجاري وفا
- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
• الحد الأدنى لربط الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 20 ألف جنيه.
• الفائدة 10.75% شهريًا، و11% ربع سنوي، و11% عند صرف العائد سنويًا، 11.25% عند صرف العائد فى نهاية المدة.
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