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تعليم

جامعة المنيا تواصل تسكين 6500 طالب وطالبة فى المدن الجامعية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:19 م
إستمرار تسكين 6500
إستمرار تسكين 6500 طالب وطالبه فى المدن الجامعية بالمنيا
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ايمن رياض
واصلت جامعة المنيا استقبال الطلاب المستجدين والقدامي التى تنطبق عليهم شروط الإقامة المعلن عنها، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة من مراحل التسكين بالمدن الجامعية والمستمرة حتى الخميس المقبل.

وقام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا اليوم بجولة للاطمئنان على انتظام سير عملية التسكين، ومدي رضا أبناء الجامعة عن خدمات المدن الجامعية وتوفير المرافق والخدمات، ومراجعة الطاقة الاستيعابية للمباني.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، والدكتورة هناء عبد الحميد منسق عام الأنشطة بالمدن الجامعية، ود.محمد طه مدير عاية الطلاب بالمدن.

وأكد "عبد النبي" أن عملية التسكين بالجامعة تتم بطريقة منظمة وعلى مراحل متتالية لمنع التكدس الطلابي على بوابات المدن ولتوفير الراحة والأمان لأبناء الجامعة المغتربين، لافتًا إلى أن الجامعة سبق لها تخصيص 3 أيام لتسكين الطلاب المستجدين والقدامى من جميع المحافظات.

وأوضح أن الجامعة وفرت كافة الخدمات بالمدن الجامعية، وراعت معايير الجودة والنظافة بداخلها لتوفير بيئة ملائمة ولائقة أمام الطلاب المغتربين تتيح لهم الاجتهاد في دراستهم وتسهيلًا عليهم لسد احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم في مرحلتهم الدراسية.

واشار إلى أن إجمالي المباني التي تخدم الطالبات المغتربين وصل إلى 11 مبني موزعًا ما بين 6 مباني داخل الحرم الجامعي و5 مباني خارج الحرم بالأخصاص وبمدينة المنيا الجديدة، إلى جانب 6 مباني للطلاب بمدينة الأخصاص لتصل الطاقة الاستيعابية للمدن إلي أكثر من 6500 طالبًا وطالبة، تضمن توفير سكن آمن لأكبر عدد من الطلاب المغتربين.
جامعة المنيا تواصل تسكين 6500 طالب وطالبة فى المدن الجامعية
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