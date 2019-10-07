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فن

اخبار الفن .. إعلان جديد يجمع عمرو دياب ومحمد صلاح .. تسريب فيلم الممر كامل.. ورسالة من زاب ثروت لـ تريزيجيه

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:56 م
عمرو دياب ومحمد صلاح
عمرو دياب ومحمد صلاح
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قسم الفن
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

الهضبة والفرعون .. إعلان جديد يجمع عمرو دياب ومحمد صلاح.. فيديو
نشر الفنان عمرو دياب إعلانا جديدا له لصالح إحدى شركات المياه الغازية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

تسريب فيلم الممر كاملا بموقع يوتيوب
تعرض فيلم الممر للقرصنة قبل ساعات من عرضه على الشاشات الفضائية، احتفالا بذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.

تعرف على إيرادات فيلم Joker في البوكس أوفيس .. فيديو
تصدر فيلم Joker لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية في الأسبوع الأول من عرضه محققًا 93 مليونا و500 ألف دولار أمريكي بعد طرحه في دور العرض الأمريكية 4 أكتوبر.

المطرب أبو يستعيد ذكرياته مع أحمد عدوية بهذه الكلمات
استعاد المطرب "أبو" ذكرياته مع النجم أحمد عدوية خلال تسجيلهما، أغنية "مسافر"، ووجه إليه رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
http://tempuri.org/tempuri.html
بعد استقبال مولوده الأول.. رسالة من زاب ثروت لـ محمود تريزيجيه
نشر الفنان زاب ثروت صورة برفقة لاعب نادي "أستون فيلا" ومنتخب مصر، محمود تريزيجيه، على حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق زاب ثروت على الصورة قائلا: "يتربي في عزك يابو يزن ياجميل اللهم انبته نباتا حسنا وبارك فيه واحفظه".

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