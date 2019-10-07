أمريكيان وبريطاني.. ثلاثة أطباء يحصدون جائزة نوبل للطب.. اكتشفوا قدرة الخلايا على التكيف مع الأكسجين وجهودهم تمهد للإعلان قريبا عن علاج للسرطان بدون دواء

- الطبيب جريج إل سيمنزا اكتشف كيفية تكيف الخلايا مع الأوكسجين

- الطبيب ويليام جي كايلين.. طبيب أورام السرطان قتل زوجته فابتكر طريقة لعلاجه

- الطبيب بيتر ج.راكليف بيولوجي بريطاني يحمل لقب سير



أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل، اليوم، عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل في مجال الطب لهذا العام، حيث تقرر منح الجائزة لطبيبين أمريكيين هما ويليام جي كيلين، وجريج إل سيمنزا، وآخر بريطاني يدعى بيتر ج. رادالكيف، بعد نجاحهم في التوصل إلى اكتشافات جديدة تتعلق بعلم وظائف الأعضاء، فقد توصلوا إلى اكتشاف مدى شعور الخلايا بالتكيف مع كمية الأكسجين المتاحة والتأقلم معها، وهي نتائج تمهد الطريق لطرق جديدة لمعالجة فقر الدم والسرطان.



ويلعب استشعار الأكسجين دورًا رئيسيًا في عدد كبير من الأمراض، وقالت لجنة جائزة نوبل: "إن الاكتشافات التي حصل عليها الفائزين بجائزة نوبل لهذا العام لها أهمية أساسية لعلم وظائف الأعضاء وقد مهدت الطريق لاستراتيجيات جديدة واعدة لمكافحة فقر الدم والسرطان وأمراض أخرى كثيرة".



وتُمنح الجائزة السنوية من قبل لجنة مؤلفة من 50 أستاذًا في معهد كارولينسكا بالسويد، ويتم منحها سنويا منذ تأسيس المسابقة في عام 1901 للاعتراف بالعلماء الذين حققوا أهم الاكتشافات لصالح البشرية.



- الطبيب ويليام جي كايلين:

تاريخ ويليام جي كايلين العلمي المشرف رشحه بقوة للفوز بجائزة نوبل، فقد فازوا بهذه الجائزة بعدما توصلوا العلماء الثلاثة إلى اكتشاف مدى شعور الخلايا بالتكيف مع كمية الأكسجين المتاحة والتأقلم معها، وهي نتائج تمهد الطريق لطرق جديدة لمعالجة فقر الدم والسرطان من بين أمراض أخرى من خلال تنمية قدرة الجهاز المناعي فقط.



ويرصد «صدى البلد» أبرز المعلومات في حياة الطبيب الأمريكي ويليام جي كايلين، فقد ولد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في 23 نوفمبر 1957، ويبلغ من العمر حاليا 61 عاما، وتلقى تعليمه بنفس المدينة حتى التحق بالمرحلة الجامعية وتخصص في دراسة الطب بجامعة ديوك.



تخصص ويليام جي كايلين في مجال علم الأورام ودلالاته وتخرج عام 1982 واستكمل دراسته بحصوله على درجة البكالوريوس في الرياضيات والكيمياء من جامعة ديوك، وحصل بعدها على الماجستير والدكتوراة في الطب الباطني من معهد جونز هوبكنز، وحصل على زمالة الأورام في معهد دانا فاربر للسرطان.



وكان ويليام جي كايلين كايلين متفوقا جدا وبعد تخرجه أصبح من طاقم التدريس بجامعة أخرى، حيث أصبح أستاذ الطب بجامعة هارفاد الأمريكية، ولسنوات طوال عمل على الدراسة في المختبر على البروتينات المثبطة للأورام.



شغل ويليام جي كايلين العديد من المناصب العلمية، كمدير مساعد للعلوم الأساسية في مركز دانا فاربر بمركز هارفارد للسرطان في عام 2008، وركزت أبحاثه حينها على فهم دور الطفرات على جينات تقليص الورم وإمكانية تطوره للسرطان.



عمل ويليام جي كايلين بعدها على العديد من الأبحاث الخاصة في نفس الشأن، وتم تمويلها من قبل المعاهد الوطنية للصحة، وجمعية السرطان الأمريكية، ومؤسسة دوريس ديوك الخيرية وغيرها، وأجرى أبحاثًا في مختبر DFCI، وفي مختبر ديفيد ليفينجستون -David Livingston، ووجد حينها نجاحًا في دراسة ورم الخلايا الشبكية.



في عام 1992 أنشأ ويليام جي كايلين مختبره الخاص، وبحث عن أشكال وراثية من السرطان حتى أصبح أستاذا في كلية الطب بجامعة هارفارد في عام 2002، ثم أصبح عضوا في اللجنة الاستشارية العلمية بمجلس إدارة مؤسسة التصدى للسرطان.



وعن حياته الشخصية فقد تزوج ويليام جي كايلينمن د. كارولين كيلين، وهي طبيب جراح لسرطان الثدي، واستمر زواجهما منذ عام 1988 حتى وفاتها بنفس المرض التي عالجت المئات منه "سرطان الثدي" في عام 2015، ولديهما طفلان.



جائزة نوبل ليست الأولى له، فهو حاصل على جائزة لاسكر للأبحاث الطبية الأساسية لعام 2016، وفاز أيضًا بجائزة ASCO لعلوم الأورام لعام 2016، وجائزة AACR Princess Takamatsu لعام 2016، وهذه أبرز الجوائز الذي فاز بها:



- جائزة NIH للأطباء والعالم في عام 1990.

- جائزة جيمس س. ماكدونيل للعلماء في عام 1993.

- جائزة بول ماركس من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في عام 2001.

- جائزة مؤسسة ريتشارد وهيندا روزنتال، في عام 2006.

- جائزة دوريس ديوك للباحثين السريريين المتميزين في عام 2006.

- جائزة خريجي كلية الطب بجامعة ديوك في عام 2007.

- انتخب عضوا في معهد الطب ي عام 2007.

- جائزة كندا جادنر الدولية في عام 2010.

- عضو منتخب في الأكاديمية الوطنية للعلوم في عام 2010.

- جائزة ألفريد كنودسون في علم الوراثة السرطانية في عام 2011.

- جائزة ستانلي ج. كورسمير في عام 2012.

- الجائزة العلمية الكبرى لمؤسسة Lefoulon-Delalande في عام 2012.

- جائزة وايلي في العلوم الطبية الحيوية في عام 2014.

- زميل منتخب لأكاديمية AACR في عام 2014.

- جائزة ستيفن بيرينج في عام 2014.

- جائزة علم الأورام من أسكو في عام 2016.

- جائزة الأميرة تاكاماتسو AACR في عام 2016.

- جائزة ألبرت لاسكر للبحوث الطبية الأساسية في عام 2016.

وأخيرا جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب عام 2019.



- زوجة ويليام ألهمته بوفاتها:

يرصد «صدى البلد»، المأساة الذي مر بها الطبيب الأمريكي والتي كانت سببا في ابتكار علاج للأورام السرطانية، فقد تزوج من حبيبته الطبيبة الأمريكية في عام 1988، وكانت هي أيضا طبيبة متخصصة في مجال جراحة سرطان الثدي، وأنجبا طفلين.



أجريت الطبيبة الجميلة مئات العمليات الناجحة وتم شفاء الكثير من السيدات من هذا المرض الخبيث، واصلت أبحاثها حتى أصبحت المدير المؤسس لمركز صحة الثدي الشامل في بريجهام، ومدير مستشفى للنساء ببوسطن، وذلك في عام 1995 وكانت صغيرة في السن لشغل هذه المناصب حيث كانت في الـ 34 من عمرها فقط.



تعد د.كارولين أصغر امرأة على الإطلاق تم اختيارها لهذا المنصب الرفيع في أي مستشفى تعليمي رئيسي تابع لهارفارد، مرت الأعوام وهي تحقق نجاحا مستمرا كأمهر جراحة لسرطان الثدي، وفي عام 2003 لاحظت الدكتورة كيلين شذوذوا بسيطا في أحد ثدييها، واتضح أنه علامة على إصابتها بمرض سرطان الثدي وفشلت كل عمليات استئصال الورم.



خضعت بعد الكثير من المحاولات لعملية استئصال الثدي بالكامل وتلاها العلاج الكيميائي والإشعاع، تبدل الحال وشعرها الأسممر الطويل تساقط، والأسوأ من ذلك كله أنها فقدت الإحساس في يديها، هاتين اليدين كانتا أساس مهنتها كجراحة ماهرة، أصيبت بمرض الاكتئاب وأصبحت حزينة طوال الوقت ولكن ذلك كان عكس طبيعتها، على حد وصف زوجها ويليام في حوار قديم لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.



تجربته المؤلمة كانت ملهمة لها حيث أمضت الكثير من الوقت بالمنزل مع أطفالها وكتبت خلال هذه الفترة كتابين، وهما "العيش من خلال سرطان الثدي"، و"خطة اللياقة البدنية للناجين من سرطان الثدي".



في عام 2010 لاحظت وجود صعوبة كبيرة في تحريك يديها أو حتى الامساك بالقلم أثناء الكتابة، وبعد الفحص الطبي اكتشف الأطباء إصابتها بورم سرطاني في الدماغ، تجمع كل الأطباء لمساعدتها في استئصال الورم السرطاني دون جراحة ولكن هذا الأمر حينها كان مستحيلا ، حاولوا افتراض شئ افتراضي بتطوير الجهاز المناعي ليهاجم هو السرطان ويتغلب عليه ولكن هذا لم يحدث.



رفضت تلقي العلاج وعاشت لخمس سنوات أخرى حتى توفيت في عام 2015، لتصبح الطبيبة الملهمة وسر نجاح زوجها ويليام، الذي توصل إلى إمكانية تحقيق العلاج دون التدخل الجراحي، وبهذا أصبحت الطبيبة التي أنقذت مئات السيدات ألهمت زوجها بوفاتها ليجد العلاج لآلاف آخرين.



- الطبيب جريج إل سيمنزا:

ولد في الأول من يوليو عام 1956، في مقاطعة فلاشينج بمدينة نيويورك الأمريكية، وتخرج من جامعة هارفارد في عام 1978، وحصل على الدكتوراة من جامعة بنسلفانيا في عام 1984.



وهو أستاذ علوم طب الأطفال، وعلاج الأورام بالإشعاع، والكيمياء البيولوجية، في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، ويشغل حاليا منصب مدير برنامج الأوعية الدموية في معهد هندسة الخلايا.



واشتهر الطبيب الامريكي باكتشافه لـ HIF-1 ، والذي يسمح للخلايا السرطانية بالتكيف مع البيئات الفقيرة بالأكسجين، ونال جائزة لاسكر Lasker للبحوث الطبية الأساسية لعام 2016، ونال العديد من الجوائز كان آخرها جائزة نوبل عن اكتشافه لكيفية شعور الخلايا والتكيف مع الأكسجين، وهذه أبرز الجوائز الذي فاز بها:



- جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 2019

- جائزة لاسكرLasker في عام 2016

- جائزة وايلي عام 2014.

- انتخب لمعهد الطب في عام 2012.

- الجائزة العلمية الكبرى لمؤسسة Lefoulon-Delalande في عام 2012.

- جائزة ستانلي ج. كورسمير، الجمعية الأمريكية للتحقيقات السريرية في عام 2012.

- جائزة مؤسسة جادنر الدولية في عام 2010.

- عضو منتخب في الأكاديمية الوطنية للعلوم في عام 2008.

- عضو منتخب في جمعية الأطباء الأميركيين في عام 2008.

- جائزة E. Mead Johnson للبحوث في طب الأطفال ، جمعية أبحاث طب الأطفال في عام 2000.

- عضو منتخب في الجمعية الأمريكية للتحقيقات السريرية في عام 1995.

- جائزة لوسيل ب. ماركي للعلماء في العلوم الطبية الحيوية في عام 1989.



- الطبيب بيتر ج.رادكليف:

الطبيب البريطاني قد ولد السير بيتر جون رادكليف، في 14 مايو عام 1954 في لانكشاير وذهب إلى مدرسة لانكستر الملكية للصبيان، حصل على منحة مفتوحة لكلية Gonville وCaius في كامبريدج عام 1972 لدراسة الطب في جامعة كامبريدج ثم أكمل دراسته في مستشفى St Bartholomew's في لندن، وفي عام 1978، انتقل راتكليف إلى أكسفورد حيث تدرب على الطب الكلوي في جامعة أكسفورد، مع التركيز بشكل خاص على الأوكسجين الكلوي.



في عام 1989 عمل لتأسيس مختبر جديد، وحصل على زمالة كبار من صندوق ويلكوم ترست للعمل على مسارات الاستشعار بالأوكسجين الخلوي، وفي أوائل الثمانينيات كان الباحثون يعرفون القليل عن العمليات الخلوية الأساسية التي تؤدي إلى نقص الأكسجين، ولكن تغير كل هذا في عام 1989 عندما أنشأ رادكليف، الذي كان يتدرب كأخصائي في الكلى، معملًا لاستكشاف تنظيم الإريثروبويتين، وهو هرمون مسؤول عن تحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وكان معروفًا أنه قيد التشغيل في خلايا الكلى التي بها حرمان من الأكسجين.



وهو طبيب بريطاني وخبير في البيولوجيا والجزيئات اشتهر بعمله على ردود الفعل الخلوية لنقص الأكسجة، التحق بكلية جونفيل وكايوس بكامبريدج وكان طبيب ممارس في مستشفى جون رادكليف بجامعة أكسفورد، ثم أصبح أستاذ نوفيلد للطب السريري ورئيس قسم الطب السريري في جامعة نافيلد بجامعة أكسفورد من 2004 إلى 2016.



وفي عام 2016 أصبح مدير الأبحاث السريرية في معهد فرانسيس كريك، مع الاحتفاظ بمنصبه في أكسفورد كعضو في معهد لودفيج لأبحاث السرطان ومدير معهد ديسكفري للاكتشاف بجامعة أكسفورد.



وسرعان ما أدرك فريق رادكليف أن خلايا الكلى ليست هي الخلايا الوحيدة التي تفاعلت مع نقص الأكسجة، حيث يمكن لعشرات أنواع الخلايا في كل من البشر والكائنات الحية الأخرى، تشغيل الإريثروبويتين، وغيرها من الجينات، وساعدت هذه الاكتشافات في الكشف عن سلسلة من الأحداث الجزيئية المفصلة التي تستخدمها الخلايا لاستشعار الأكسجين، وتم استغلال هذه المعلومة في عمل المسار نفسه أيضًا في العديد من أورام السرطان، مما يسمح لهم بإنشاء أوعية دموية جديدة للحفاظ على نموهم.



حصل رادكليف على عدد من الجوائز والأوسمة وتكرم نظرا لعمله الأساسي في نقص الأكسجة، وهذه أبرز الجوائز الذي حصل عليها:

- جائزة مؤسسة Milne-Muerke عام 1991.

- جائزة جراهام بل عام 1998.

- جائزة الجمعية الدولية لتنقية الدم في عام 2002.

- زمالة أكاديمية العلوم الطبية في عام 2002.

- وزمالة الجمعية الملكية في عام 2002.

- وعضوية فخرية أجنبية في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في عام 2007.

- جائزة لويس جانيت للطب في عام 2009.

- الجائزة الدولية جايردنر من كندا في عام 2010.

- جائزة روبرت ج. وكلير باسارو السنوية الرابعة والعشرون لأبحاث القلب والأوعية الدموية في عام 2011.

- الجائزة العلمية الكبرى لمؤسسة Lefoulon-Delalande ، من معهد فرنسا في عام 2012.

- جائزة ايلي للعلوم الطبية الحيوية في عام 2014.

- جائزة ألبرت لاسكر للبحوث الطبية الأساسية في عام 2016.

- وكان فارس في عام 2014 مع مرتبة الشرف للعام الجديد لخدماته في مجال الطب السريري.