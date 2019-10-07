Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لأجل أردوغان

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:08 م
قوات أمريكية
قوات أمريكية
Advertisements
محمد علي
نشرت شبكة بلومبيرج الأمريكية، فيديو لعمليات انسحاب قوات أمريكية من شمال سوريا، على وقع العملية التركية التي أعلنها الرئيس التركي رجب أردوغان.

وفي الفيديو، تبدأ القوات الأمريكية الانسحاب من حدود تركيا مع سوريا في تحول سياسي مهم، قال عنه البيت الأبيض إنه سيبقى جانبا عندما تبدأ تركيا عملية عسكرية ضد حلفاء أمريكا الأكراد في سوريا.

كما نشرت بلومبيرج، فيديو آخر قالت إنه لقيام تركيا بتعزيز قواتها على الحدود السورية بعد أن تحدث أردوغان عن عملية عسكرية وشيكة للمطالبة بمناطق من المسلحين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة، والذين تخلت عنهم بأن تركتهم في مواجهة مفتوحة مع تركيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجوم الذي تخطط له أنقرة في شمال سوريا ضد الأكراد قد ينطلق في أي وقت.

وكانت واشنطن قد أعلنت رحيل قواتها من قاعدتين في شمال سوريا على الحدود مع تركيا، متخلية عن قوات سوريا الديمقراطية التي كانت حليفتها منذ 5 سنوات.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "هناك عبارة نكررها دائما: يمكننا الدخول (إلى سوريا) في أي ليلة دون سابق إنذار. من غير الوارد على الإطلاق بالنسبة لنا التغاضي لفترة أطول عن التهديدات الصادرة عن هذه المجموعات الإرهابية".

وكان مسؤول تركي كبير قد قال لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستنتظر على الأرجح انسحاب القوات الأمريكية من منطقة في شمال سوريا تخطط تركيا للقيام بعملية عسكرية فيها قبل أن تبدأ الهجوم.

وأضاف أن الانسحاب الأمريكي من منطقة العمليات المزمعة قد يستغرق أسبوعا وأن أنقرة ستنتظر ذلك على الأرجح لتجنب "أي حوادث".





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسؤولون عن أمن مواطنينا.. السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة الإثيوبي بفرض الأمر الواقع

ترشيحاتنا

نفسي ننسا المرحلة دي .. تعليق نارى من أحمد سعد على خبر تصالحه على سمية الخشاب

مفاجأة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو عن الزمالك

لأول مرة .. التعليم تفتح الباب للمتطوعين للعمل في المدارس دعما للنظام الجديد

حكم الصلاة مع حبس الريح.. الإفتاء تجيب

رغم وعكته مع الزمالك..ميتشو يكتسح فايلر الأهلى فى تصنيف المدربين العالمى

جينيراسيون ينشر مستند الكاف قبل ساعات من حسم أزمة مباراته مع الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب حيلة لتهريب المخدرات.. السر في فيونكة الشعر.. شاهد

أخرهن حنان مطاوع وجنات.. نجمات فقدن الوزن بعد أيام من الولادة

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض