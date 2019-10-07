وكالة عالمية تسلط الضوء على تصريحات الرئيس حول سد النهضة

أبرزت وكالة أنباء إيطالية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول سد النهضة، وتأكيده على حقوق مصر في مياه النيل.



واهتمت وكالة نوفا الإيطالية، بتصريحات الرئيس السيسي، وتغريداته الأخيرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدة أن الرئيس السيسى سيحمى حقوق مصر المائية فى تلك الأزمة.



قالت الوكالة فى تقرير لها الاثنين، إن السيسى أكد التزام الدولة المصرية بكل مؤسساتها بحماية الحقوق المائية لشعب مصر فى مياه النيل.



ولفتت إلى أن وزارة الرى المصرية كانت قد طالبت "بمشاركة طرف دولى فى مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث، دون التعدى على مصالح أى منها.



